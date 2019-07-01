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نتنياهو يبدأ جلسة حكومية باقتباس تصريح لوزير خارجية البحرين ويتحدث عن التطبيع مع الدول العربية

1
JULY
2019
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أشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بالتصريح الأخير لوزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، حول إسرائيل، وبدأ الجلسة الأسبوعية الحكومية باقتباسه.
 
وقال نتنياهو، في مستهل الجلسة، اليوم الأحد: "أود أن أسمعكم ما قاله وزير الخارجية البحريني هذا الأسبوع: إسرائيل هي دولة في الشرق الأوسط وجزء من التراث الإقليمي. هناك مكان للشعب اليهودي بيننا. يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يصدق بأنه توجد هناك دول في المنطقة تريد تحقيق السلام وتشجع الفلسطينيين على القيام بذلك".
 
واعتبر نتنياهو "هذه التصريحات في غاية الأهمية، وتأتي نتيجة السياسة التي ننتهجها، وتحول إسرائيل إلى قوة كبيرة في المنطقة وإلى قوة عالمية صاعدة".
 
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "في الوقت الذي نقترب فيه من الدول العربية ونطبع تدريجيا علاقاتنا معها، وفي الوقت الذي رحبنا فيه بالمؤتمر المنعقد في البحرين الساعي قبل كل شيء إلى تحقيق الازدهار الاقتصادي عند الفلسطينيين وفي المنطقة بشكل عام، هاجم الفلسطينيون المؤتمر بشراسة، بشكل يناقض مصالحهم".
 
 
وهاجم نتنياهو كلا من السلطة الفلسطينية وحركة "حماس"، وزعم أن "الفلسطينيين مصممون على مواصلة الصراع مهما كان الثمن، بما في ذلك ثمن رفاهية الفلسطينيين أنفسهم، ومن يريد السلام لا يتصرف هكذا".
 
كما توعد رئيس الوزراء الإسرائيلي باتخاذ إجراءات شديدة ضد قطاع غزة، دون أن يحددها.
 
وجاءت تصريحات وزير الخارجية البحريني، في مقابلات مع صحفيين إسرائيليين زاروا البحرين خلال الورشة الاقتصادية التي نظمتها الولايات المتحدة في المنامة تحت عنوان "السلام من أجل الازدهار"، يوم 25 و26 يونيو، وسط مقاطعة تامة من الجانب الفلسطيني.
روسيا اليوم
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