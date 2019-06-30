محامي يتجسس على النساء في غرف نومهن.. لن تصدقوا طريقته!

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لها - ألقت مباحث القليوبية، القبض على محامٍ عمره "30 عاماً" لقيامه بالتجسس على النساء باستخدام طائرة بها كاميرا صغيرة حيث يقوم باستخدامها ليلاً للمرور على الشبابيك والبلكونات الخاصة بالسيدات للتجسس عليهن وهن نائمات، وتحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.

تلقى رئيس مباحث قسم ثاني بنها، بلاغاً من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا بعثوره على طائرة تجسس بها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته أثناء نومه مع زوجته فقام بضبطها وتبين أن محامياً يقوم باستخدامها للتجسس على السيدات وهن نائمات ليلاً.

أخطر اللواء رضا طبلية، مدير الأمن، وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء هشام سليم مدير المباحث والعميد يحيى راضي رئيس مباحث المديرية وبفحص الطائرة والكاميرا تبين أنها ملك محام عمره 30 سنة، وتم ضبطه وتبين أنه يقوم باستخدامها عن بعد في التجسس وتصوير السيدات أثناء نومهن في منازلهن من خلال البلكونات والشبابيك وتم التحفظ على الطائرة، وبالعرض على النيابه قررت حبس المحامي 4 أيام على ذمة التحقيقات.