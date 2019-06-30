بهذه الكلمات عبّرت زوجة مرسي عن افتخارها به

A + A -

لندن- عربي21 - أعربت زوجة الرئيس المصري الراحل محمد مرسي السبت، عن فخرها بالرئيس الذي توفي أثناء محاكمته من نظام الانقلاب قبل أسبوعين.

وكتبت نجلاء مسيال زوجة الرئيس مرسي في منشور لها على موقع "فيسبوك": "زوجي الشهيد أكرمتني في حياتك وبعد ارتقائك (..)، أعطيتني لقبا لم تلقب به سيدة من قبلي (..)، زوجة الرئيس الشهيد (..)، أنا فخورة بك وسامحني".

يشار إلى أن السلطات المصرية، أعلنت مساء الاثنين 17 حزيران/ يونيو الجاري، وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء، وفق روايتها الرسمية.

وتعرض مرسي إلى العديد من المحاكمات بتهم مختلفة، وذلك بعد اختطافه من الرئاسة، إثر الانقلاب العسكري الذي قاده وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي في 3 تموز/ يوليو 2013، واستولى على السلطة من حينها.