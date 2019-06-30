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كتاب جديد عن خاشقجي يكشف محاولة اغتياله بلندن

30
JUNE
2019
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عربي 21- كشف كتاب جديد للصحفي في "وول ستريت جورنال" أوين ويلسون، معلومات جديدة عن قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي التي كانت محط أنظار العالم أجمع.
 
ومن أبرز ما كشف عنه يلسون في كتابه ما قال إنها محاولة سعودية سبقت عملية الاغتيال في إسطنبول للسيطرة على خاشقجي في بريطانيا، حيث يقول إن مراسلات بريطانية أشارت إلى أن السعودية سعت لاغتياله في لندن خلال الأسبوع الأول من أيلول/ سبتمبر العام الماضي.
 
 
وكان حينها خاشقجي يحضر مؤتمرا لمؤسسة "ميدل ايست مونيتور".
 
وأضاف الكاتب أن الأوامر كانت لإعادته إلى السعودية، ولكن الباب أُبقي مفتوحا للعلاجات البديلة للمشكلة الكبيرة، وفق ما ورد في الوثائق البريطانية.
 
وأورد الكتاب أن السلطات البريطانية كانت في حالة إنذار قصوى أثناء وجود خاشقجي في لندن للمشاركة في المؤتمر، بينما كان اثنان من عناصر الشرطة السرية السعودية وثلاثة من كبار المسؤولين العسكريين في إسطنبول حينها.
 
 
وأضاف ويلسون، أن السلطات البريطانية أرسلت رسالة للسعودية بأن اغتيال خاشقجي على أراضيها ليست فكرة جيدة.
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