نجل الرئيس التونسي يتحدث عن صحة والده

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سبوتنيك - كشف حافظ السبسي نجل الرئيس التونسي، السبت، آخر مستجدات حالة والده الصحية بعد أن تعرض الرئيس التونسي لوعكة صحية حادة يوم الخميس الماضي.

وأكد حافظ السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس"، أن والده "لم يعد بخطر" ويمكنه مغادرة المستشفى الإثنين أو الثلاثاء، مضيفا أن "الرئيس بات أفضل حالا"، حسبما ذكر موقع "المشهد العربي".

وكانت متحدثة باسم الرئاسة التونسية قد صرحت يوم الجمعة الماضي، بأن وضع الرئيس الباجي قائد السبسي الصحي في تحسن ملحوظ.

وذكرت المتحدثة أن الرئيس السبسي أجرى اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع للاطمئنان على الوضع في البلاد، بحسب وكالة "رويترز".

وكان السبسي (92 عاما) نقل، أمس الخميس، إلى المستشفى العسكري بعد إصابته بوعكة صحية وصفتها الرئاسة بأنها حادة.