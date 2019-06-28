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جفاف العراق يكشف قصر "الإمبراطورية الغامضة"

28
JUNE
2019
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أعلنت جامعة توبنغن الألمانية، الخميس، أن فريقا من علماء الآثار الألمان والأكراد اكتشف قصرا عمره 3400 عاما ينتمي إلى إمبراطورية "ميتاني" التي توصف بـ"الغامضة".
 
وذكرت النسخة الإنجليزية من موقع دويتشه فيله الألماني أنه لولا الجفاف الذي أدى إلى انخفاض كبير في مستويات المياه في خزان سد الموصل لما تمكن الفريق من الوصول إلى الاكتشاف.
 
وقال حسن أحمد قاسم، عالم الآثار الكردي في مديرية دهوك للآثار الذي عمل في الموقع، إن القصر يمثل "أحد أهم الاكتشافات الأثرية في المنطقة في العقود الأخيرة، ويوضح نجاح التعاون الكردي الألماني".
 
وفي العام الماضي، أطلق فريق من علماء الآثار عملية إخلاء طارئة لإنقاذ حفنة من الآثار تعود لإمبراطورية "ميتاني" الغامضة، كشفها جفاف المياه على ضفاف نهر دجلة.
 
وقالت عالمة الآثار إيفانا بوليز من جامعة توبنغن، إن إمبراطورية ميتاني هي إحدى الإمبراطوريات غموضا في الشرق الأدنى القديم، وأضافت "حتى الآن لم يتم تحديد عاصمتها".
 
ولم يكن لدى الفريق سوى القليل من الوقت لإتمام هذا الاكتشاف مع ارتفاع منسوب المياه. وداخل القصر، اكتشف الفريق ما لا يقل عن 10 ألواح طينية منقوش عليها كتابات مسمارية.
 
وقالت بوليز: "لقد وجدنا أيضا بقايا من الدهانات الجدارية بألوان زاهية من الأحمر والأزرق. في الألفية الثانية قبل الميلاد، ربما كانت الجداريات سمة نموذجية للقصور في الشرق الأدنى القديم، لكن نادرا ما نجدها محفوظة".
 
ويحاول فريق من الباحثين في ألمانيا الآن تفسير المكتوب على الألواح المسمارية، في أمل أن تكشف المزيد عن إمبراطورية ميتاني التي سيطرت على الحياة في أجزاء من سوريا وشمال بلاد ما بين النهرين.
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