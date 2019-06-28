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مقتل شاب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية شمال القدس

28
JUNE
2019
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قتل شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون بجروح، مساء اليوم الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية لدى تفريقها لاحتجاجات في بلدة العيسوية شمال القدس، حسبما أوردت وكالة "وفا" الفلسطينية.
 
وقالت الوكالة إن القوات الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي وبشكل مكثف وعشوائي خلال المواجهات العنيفة، والمستمرة، في حي عبيد بالبلدة، وامتدت المواجهات لكافة أنحاء العيسوية، ما أدى لمقتل محمد سمير عبيد (20 عاما) عقب إصابته برصاصة في القلب، وإصابة أربعة آخرين وصفت جروحهم بين متوسطة وطفيفة.
 
وذكرت "وفا" أن أهالي العيسوية شاركوا في وقفة احتجاجية مساء اليوم ضد الاقتحامات اليومية للقوات الإسرائيلية والتنكيل بالمواطنين.
 
ووفقا للوكالة، فقد أسفر مقتل عبيد عن اندلاع مواجهات بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في مناطق واد الجوز والطور والعيسوية وشعفاط ومخيم شعفاط وأبو ديس بالقدس.
 
فيما زعمت الشرطة الإسرائيلية إنها "تدخلت لمنع أعمال شغب تضم إلقاء الحجارة وأن عناصر الأمن تصرفت وفقا لقواعد الاشتباك"، حسبما نقلت "رويترز".
 
ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم الشرطة الاسرائيلية، ميكي روزنفيلد، ادعاءاته بأن "شخصا ملثما اقترب من رجال الشرطة من ناحية زقاق وأطلق ألعابا نارية باتجاه رجال الشرطة  مباشرة، ما وضع حياتهم في خط. وأطلق أحد رجال الأمن رصاصة باتجاه مصدر الخطر الداهم مباشرة لمنع تدهور الوضع المهدد للحياة"، على حد زعمه.
Reuters
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