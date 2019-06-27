خطيبة خاشقجي تدعو الأمم المتحدة لمعاقبة السعودية

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دعت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والكونغرس الأمريكي إلى إجراء تحقيق جنائي دولي حول مقتله.

وأكدت في كلمة ألقتها خلال مؤتمر صحفي بعنوان "العدالة من أجل جمال"، نظمته جمعية المراسلين المعتمدين لدى الأمم المتحدة في مقر المنظمة الدولية بجنيف، أنها ستستمر في متابعة قضية جمال خاشقجي، مطالبة الأمم المتحدة وسويسرا باتخاذ خطوات جادة وملموسة، لفرض عقوبات على السعودية.

وطالبت جنكيز الأمم المتحدة وسويسرا باتخاذ خطوات جادة وملموسة، لفرض عقوبات على السعودية، مضيفة: "لقد شهدنا جميعا مثل هذه الجريمة في القرن الحادي والعشرين. إن القتيل كان صحفيا يؤمن بالديمقراطية، ويؤمن بحقوق الإنسان ويدافع عن حرية التعبير".

وكانت المحققة الأممية، أغنيس كالامارد، قد نشرت في الأسبوع الماضي، تقريرا حول مقتل خاشقجي، وقالت إن بحوزتها أدلة كافية تربط ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، بهذه الجريمة.

ودعت من جانبها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى فتح تحقيق جنائي رسمي في القضية.