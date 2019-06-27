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في كل عام ومنذ سنوات، تقوم الحكومة العراقية عبر وزارة الاتصالات بقطع الإنترنت لـ"منع" الغش في الامتحانات الوزارية (البكلوريا).

وأعلن مجلس الوزراء العراقي أمس موافقته على قطع الإنترنيت خلال ساعات تأدية الامتحانات في عموم محافظات العراق، لمنع الطلبة من الغش وتبادل المعلومات إلكترونيا مع من يساعدهم عبر أجهزة التراسل المخفية.

ويستمر قطع الإنترنت لأكثر من ساعتين يوميا، ويكون هذا في الصباح أثناء فترة الامتحانات.

وبطبيعة الحال، العراقيون لم يسكتوا عن الأمر وعبروا عن غضبهم تجاه هذه الإجراءات، إذ يتسبب هذا الإجراء بتعطل أعمال الشركات والمصارف والمؤسسات.

ويبرر مصدر في وزارة الاتصالات العراقية قطع الإنترنت بضرورة تنفيذ الأوامر إذ "طلب من وزارة التربية وخضع لموافقة مجلس الوزراء".

وتُعلن عدد من الشركات، خاصة المختصة بالتحويلات المالية في كل عام عن خسائر كبيرة بسبب قطع خدمة الإنترنت.