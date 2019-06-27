العراق.. السيطرة على "حريق معمل الكبريت"

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أكدت خلية الإعلام الحكومي العراقية، السيطرة التامة على الحريق الذي نشب، الأربعاء، في الحشائش والأدغال المجاورة لموقع الشركة العامة لكبريت المشراق، جنوبي الموصل.

وقالت الخلية في بيان لها، إن "فرق الدفاع المدني والجهات المساندة لها، تمكنت من السيطرة على الحريق"، مشيرة إلى أنها أسفرت عن وفاة أحد رجال الدفاع المدني نتيجة انقلاب سيارته، وإصابة 8 آخرين من منتسبي الدفاع المدني أيضا بحالات اختناق طفيفة.

وكان محافظ نينوى قد أعلن حالة الطوارئ، بعد اندلاع الحريق، فيما طالبت السلطات في المحافظة، سكان المناطق المجاورة لـمعمل الكبريت، إخلاء مناطقهم تفاديا للاختناق بسبب الغازات السامة.

وكان مراسل "سكاي نيوز عربية"، قد ذكر أن عشرات المدنيين أصيبوا باختناقات من جراء الانبعاثات الغازية الصادرة عن الحريق.

وقال مصدر أمني عراقي، إن مخلفات الكبريت المحترقة "ولدت انبعاثات سامة قد تؤثر على المواطنين بالقرب من موقع الحريق".

من جانبه، دعا رئيس لجنة الصحة والبيئة، قتيبة الجبوري، رئيس الوزراء والجهات المعنية بـ"التدخل الفوري للتصدي لكارثة امتداد حرائق الحنطة إلى كبريت المشراق"، موضحا في بيان أن: "الحرائق التي تعرض لها محصول الحنطة في الموصل امتدت إلى كبريت المشراق جنوبي المدينة، وبدأ الكبريت يشتعل وتنبعث منه غازات سامة، أدت إلى حالات اختناق ووفيات في صفوف الأهالي".