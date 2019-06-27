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الديلي تلغراف: عودة باراك إلى العمل السياسي لهزيمة نتنياهو

27
JUNE
2019
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نشرت صحيفة "الديلي تلغراف" تقريراً لمراسلها في القدس راف سانشيز، تناول فيه إعلان إيهود باراك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق العودة إلى العمل السياسي، لمحاولة هزيمة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو وإبعاده عن رئاسة الوزراء.

ويضيف سانشيز أن باراك البالغ من العمر 77 عاماً قال في تصريحاته إنه يرغب في تخليص "إسرائيل"، من حكومة نتنياهو "الفاسدة والمتطرفة"، مشيراً إلى ان باراك لم يخدم في منصب رئيس الوزراء منذ عام 2001.

وينقل الصحفي عن باراك قوله خلال المؤتمر الذي أعلن خلاله أيضاً تدشين حزب سياسي جديد يقوم على تحالف أحزاب الوسط واليسار الإسرائيلي "يجب ان يتم التخلص من حكومة نتنياهو لا إنقاذها، أما نتنياهو نفسه فقد وصل إلى النهاية".

ويوضح سانشيز أن هذه الخطوة تأتي لتضيف المزيد من الفوضى إلى الساحة السياسية الإسرائيلية، مشيراً إلى أن نتنياهو الذي فاز بالانتخابات العامة قبل بضعة أسابيع لم يتمكن من تشكيل حكومة ائتلافية جديدة خلال الفترة المسموح بها دستورياً، وبالتالي لم يكن امامه خيار إلا الدعوة لانتخابات مبكرة جديدة في شهر أيلول المقبل وهو الامر غير المسبوق في تاريخ البلاد.

ويضيف الكاتب أن نتنياهو لمح قبل أيام إلى رغبته في إلغاء الانتخابات وتشكيل حكومة وحدة وطنية بالتعاون مع تحالف أزرق وأبيض المعارض، لكن الامر باء بالفشل ولم يتوصل الطرفان إلى اتفاق وبالتالي يستمر التحضير للانتخابات.

ويوضح أن "باراك خلال فترة توليه رئاسة الوزراء شارك في اجتماعات كامب ديفيد مع الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات بوساطة من إدارة الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون، فيما عرف بأنه كان اكثر المفاوضات بين الجانبين على الإطلاق قربا من إنجاز اتفاق سلام".

روسيا اليوم
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