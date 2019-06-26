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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بقصة فتاة مخطوفة على دراجة نارية، لكن الواقع تسبب في صدمة لمتداولي القصة ومفبركها.

ونشر شاب يدعى علاء محمود، فيديو له يحكي قصة الصورة التي تداولها الجميع في مصر على أنه قام بخطف فتاة على دراجة نارية، وأنها كانت في حالة تخدير، حيث قال إن الحقيقة أن هذه الفتاة هي شقيقته وتعاني من الإعاقة.

وقال: "أنا علاء محمود ودي أختي ميار وده أخويا مروان الثالث اللي كان راكب معانا".

وحكى علاء القصة قائلا: "اختصار الحكاية عشان فيه ناس كتير سألت، ميار أختي عندها إعاقة حركية بسيطة واحنا بنوصلها مركز الإعداد في منطقة الخشب بالإسكندرية، وأخويا مروان راكب ورايا عشان يسندها ومتقعش مش أكتر".

قصة فتاة مخطوفة على دراجة نارية تسبب أزمة في مصر (فيديو)

الفتاة وشقيقيها

واتهم علاء أحد الأشخاص بالتشهير به بعد التقاط صورهم: "فهو خد صورة لينا وأنا ماخدتش بالي إنه بيصور ونزلها على الصفحات إنه قدر ينقذها وكلم أمين شرطة وإني جايبها من الزقازيق وهو منزل صورة واحدة غير ميار"، واصفا ما حدث بأنه: "حركة مالهاش لازمة وشهرت بواحدة من غير لازمة".

ووصف علاء من فبرك هذه القصة بأنه شخص مريض ويريد الشهرة، مؤكدا أن والدته أبلغته بانتشار صورته مع شقيقته وشقيقه على وسائل التواصل الاجتماعي وادعاء أحدهم بأنه اختطف فتاة من الزقازيق.

وقال الشاب إنه "في طريقه إلى قسم شرطة الجمرك في الإسكندرية لتحرير محضر ضد الشاب مفبرك القصة، بعد أن تواصل معه الأخير من خلال رسائل لإيضاح الأمر بعد نشر القصة المفبركة على السوشيال ميديا، ليتهمه الأول في محضر رسمي بالكذب والتضليل والفبركة والتشهير بشقيقته".