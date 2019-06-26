سفير مصر في تل أبيب: يجب حل الصراع الذي بدد الموارد وهدد حياة شعوب المنطقة

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تحدث سفير مصر في تل أبيب خالد عزمي، عن محددات الرؤية المصرية لإقامة السلام العادل والشامل في المنطقة، والتي تتأسس على حل الصراع بين فلسطين وإسرائيل.

وقال السفير المصري خلال مشاركته، في حفل مرور أربعين عاما على توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، والتي نظمتها الرئاسة الفلسطينية، إن المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية، لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وما ينطوي عليه ذلك من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، مؤكدا ضرورة حل هذا الصراع الذي بدد الموارد وهدد حياة شعوب المنطقة لعقود طويلة، ومن ثم أهمية العمل للتوصل إلى الإطار الأشمل والمقبول لتحقيق آمال الشعوب في السلام.

كما تناول عزمي الأهمية التي تمثلها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، باعتبارها نموذجا لبناء السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن المعاهدة أكدت إمكانية التوصل إلى السلام العادل المبني على استعادة الحقوق.

وأكد استعداد مصر الدائم للمساهمة من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والاستقرار في المنطقة، كما أشاد السفير بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة لرعاية المفاوضات التي أفضت لتوقيع معاهدة السلام.