living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

سفير مصر في تل أبيب: يجب حل الصراع الذي بدد الموارد وهدد حياة شعوب المنطقة

26
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تحدث سفير مصر في تل أبيب خالد عزمي، عن محددات الرؤية المصرية لإقامة السلام العادل والشامل في المنطقة، والتي تتأسس على حل الصراع بين فلسطين وإسرائيل.
 
وقال السفير المصري خلال مشاركته، في حفل مرور أربعين عاما على توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، والتي نظمتها الرئاسة الفلسطينية، إن المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية، لحل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وما ينطوي عليه ذلك من إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967، مؤكدا ضرورة حل هذا الصراع الذي بدد الموارد وهدد حياة شعوب المنطقة لعقود طويلة، ومن ثم أهمية العمل للتوصل إلى الإطار الأشمل والمقبول لتحقيق آمال الشعوب في السلام.
 
كما تناول عزمي الأهمية التي تمثلها معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، باعتبارها نموذجا لبناء السلام في المنطقة، مشيرا إلى أن المعاهدة أكدت إمكانية التوصل إلى السلام العادل المبني على استعادة الحقوق.
 
وأكد استعداد مصر الدائم للمساهمة من أجل تحقيق السلام الشامل والعادل والاستقرار في المنطقة، كما أشاد السفير بالدور الذي لعبته الولايات المتحدة لرعاية المفاوضات التي أفضت لتوقيع معاهدة السلام.
روسيا اليوم
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout