مصر تعلن عن تفاصيل تقرير الخارجية الأمريكية بشأن الاتجار بالبشر

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أعلنت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر في مصر، تفاصيل تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن مصر والصادر عن موضوع الاتجار بالبشر.

وأوضح التقرير وفقا للجنة أنه تم وضع مصر في الدرجة الثانية بين أربع درجات للعام الثاني على التوالي في مكافحة الاتجار بالبشر.

وشمل التقرير تمكن مصر من تأهيل ضحايا الاتجار نفسيا، والاتفاق بين وزارة التضامن الاجتماعي في مصر والهلال الأحمر المصري والمجلس القومي للأمومة والطفولة بشأن إنشاء أول دار لمأوى ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال.

وتناول التقرير فقرات مطولة حول اللجنة وتعاونها مع الاتحاد الإفريقي خاصة خلال رئاسة مصر له وما بعد عام 2019.