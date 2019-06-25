مصر.. مصرع وإصابة 15 شخصا في انفجار جسم غريب بوادي النطرون

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سقط 15 شخصا بين قتيل وجريح من جراء انفجار جسم غريب، مساء اليوم الاثنين، داخل مزرعة في وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

وأفادت مصادر أمنية بأن المصابين يعانون من جروح وكدمات أصيبوا بها في الحادث الذي لم تعرف ملابساته حتى الآن.

وأضافت المصادر نفسها أن اللواء مجدى القمري، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، مشيرا إلى أنه تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى وادي النطرون المركزي لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية لهم، فيما تقوم الجهات الأمنية المعنية بالتحقيق في ملابسات الحادث.