برج خليفة.. كم يكلف الإعلان على أعلى مبنى في العالم؟

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كشفت صحيفة إماراتية قائمة الأسعار التي يدفعها المعلنون مقابل استخدام واجهة برج خليفة في دبي، أعلى مبنى في العالم، من أجل الترويج لمنتجاتهم.

وحسب صحيفة "البيان" المحلية، فإن سعر العرض الضوئي الإعلاني عالي الدقة "HD" على كامل واجهة برج خليفة لمرة واحدة ولمدة 3 دقائق، تصل إلى 350 ألف درهم (نحو 95 ألف دولار)، خلال نهاية الأسبوع من الثامنة حتى العاشرة مساء.

ويعني هذا أن سعر الدقيقة الواحدة يبلغ حوالي 116.6 ألف درهم (حوالي 31.6 ألف دولار)، على برج خليفة الذي يبلغ ارتفاعه 828 مترا.

فيما يبلغ السعر بقية أيام الأسبوع لـ3 دقائق 250 ألف درهم (نحو 68.3 ألف دولار).

وأوضحت "البيان"، أن قيمة العرض لمرتين تستغرق كل منهما 3 دقائق خلال كامل أيام وعطلة نهاية الأسبوع، بما يشمل عطلة نهاية الأسبوع، تصل إلى 500 ألف درهم (حوالي 136.6 ألف دولار).

ومقابل مليون درهم (نحو 273 ألف دولار)، يمكن عرض إعلان ضوئي 5 مرات تستغرق كل منها 3 دقائق، خلال أيام وعطلة نهاية الأسبوع بين الساعة السابعة مساء و12 منتصف الليل.