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رجل أعمال فلسطيني يعلن انسحابه من المشاركة بورشة البحرين بعدما تبرأت عائلته منه

24
JUNE
2019
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أعلن رجل الأعمال الفلسطيني محمد عارف مساد انسحابه من الوفد المشارك بورشة البحرين بعد أيام.
 
وكان مساد قد أعلن عبر صفحته على "فيسبوك" مشاركته في المؤتمر الاقتصادي في البحرين، بهدف تشجيع الاستثمار في الأراضي الفلسطينية، والذي ترفض السلطة المشاركة فيه كونه يهدف لتمرير أهداف صفقة القرن، الأمر الذي جعل عائلته تتبرأ منه على العلن.
 
وقال مساد: "أعلن انسحابي من الوفد المشبوه الذي يقوده مخادع كاذب ليس له هم إلا مصلحته الشخصية والحصول على المال بأي طريقة وأي ثمن. أعدكم يا شعبي أن لا أخيب ظنكم يوما حتى وإن جرتم وظلمتم وتطاولتم فأنا أعلم الناس بنفسي".
 
وأضاف مساد، "كنت قد قررت المشاركة في مؤتمر المنامة وأعلنت ذلك دون خوف ولا تردد ولكني بعد أن تأكدت من أسماء أعضاء الوفد ورأيت سوء نيتهم وأنهم لا يهمهم الشعب ولا الوطن وكل ما يهمهم هو مصالحهم الشخصية وتأكدت أنهم يرون في مؤتمر المنامة رزم أموال يظنون أنهم سيذهبون ليومين يحضرونها ويختفون عن الأنظار وأنا لست مثلهم فلم تهمني ولم تغريني الأموال يوما ولا تسمح لي نفسي أن أخون الله مولاي سبحانه ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا وطني العربي الفلسطيني ولن أخيب آمال شعبي الذي يحلم بالحرية والاستقلال".
روسيا اليوم
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