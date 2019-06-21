3 جرحى بتفجير انتحاري في محافظة ديالى شمالي العراق

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أكد مصدر أمني عراقي، أن التفجير الذي حدث في قضاء خانقين في محافظة ديالى، أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة.

وقال المصدر، إن "انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا حاول تفجير نفسه قرب مقهى شعبي في قضاء خانقين، إلا أن القوات الأمنية طوقته، فبادر بتفجير رمانة يدوية كان يحملها، الأمر الذي أدى إلى إصابات في صفوف المواطنين".

وأضاف أن "القوات الأمنية أطلقت النار عليه وتمكنت من قتله في الحال"، مشيرا إلى أن الجهد الهندسي "تمكن من تفكيك الحزام الناسف دون وقوع أية أضرار".

وأفادت وزارة الداخلية العراقية، في وقت سابق من الشهر الجاري، بإلقاء القبض على 9 أشخاص في محافظتي ديالى وكركوك، بتهمة نقل المواد الغذائية والأسلحة لمسلحي تنظيم "داعش" المختبئين في أماكن صحراوية ونائية.