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علم الأمازيغ يثير "القضية الحساسة" في الجزائر.. والجيش يحذر

20
JUNE
2019
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حذر رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد قايد صالح، الأربعاء، من رفع أي علم آخر غير علم الجزائر خلال التظاهرات، مؤكدا أن "لدى قوات الأمن أوامر بالتطبيق الصارم للقانون"، علما أن علم أقلية الأمازيغ يرفع أيضا خلال المسيرات.
 
وتحدث الفريق صالح الرجل القوي في الجزائر الذي ذاع صيته بشكل أكبر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أبريل، للمرة الثالثة في 3 أيام، ليستنكر ما قال إنها "قضية حساسة  تتمثل في محاولة اختراق المسيرات"، عبر "رفع رايات أخرى غير الراية الوطنية من قبل أقلية قليلة جدا".
 
وأضاف: "تم إصدار أوامر صارمة لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين سارية المفعول والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس".
 
لكنه لم يوضح طبيعة الأوامر أو التدابير التي ستتخذ بحق المخالفين.
 
ورغم أنه لم يوضح عن أي راية يتحدث، بدا أن رئيس الأركان يشير بوضوح إلى العلم الأمازيغي الذي يتكون من ثلاثة خطوط أفقية بالألوان الأصفر والأخضر والأزرق وفي الوسط حرف "ياز" من أبجدية تيفيناغ، التي يستخدمها الطوارق والأمازيغ لتدوين لغاتهم.
 
ورفع هذا العلم في التظاهرات إلى جانب العلم الوطني، منذ انطلاقها في 22 فبراير للمطالبة بتغيير النظام، وبعد استقالة بوتفليقة، يطالب المحتجون الآن برحيل كل رموز النظام السابق.
 
"علم واحد"
 
وقال قائد الجيش: "للجزائر علم واحد استشهد من أجله ملايين الشهداء، وراية واحدة هي الوحيدة التي تمثل رمز سيادة الجزائر واستقلالها، ووحدتها الترابية والشعبية".
 
والهوية الأمازيغية موضوع حساس في الجزائر، حيث ربع السكان أو نحو 10 ملايين شخص هم من الأمازيغ، ويعيشون بشكل رئيسي في منطقة القبائل في الشمال، وكذلك في وسط وشرق وجنوب البلاد.
 
وصدرت نداءات عدة لإبراز الهوية الأمازيغية الثقافية واللغوية في الجزائر.
 
وتم الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية فقط في عام 2002، قبل تكريسها لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية في الدستور المعتمد في عام 2016.
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