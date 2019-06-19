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خطيبة خاشقجي تعلق على اتهام ابن سلمان بالتورط في مقتله

19
JUNE
2019
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علقت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، على التقرير الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، ووصفته بأنه "تطور محل ترحيب".

وقالت جنكيز على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" إن: "دعوة المقررة الأممية الخاصة، للتحقيق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في اغتيال حبيبي جمال هو تطور محل ترحيب".

وأضافت أنه يتعين الآن أن يتحرك أعضاء مجلس الأمن الدولي بناء على هذه التوصية.

كما طالبت بـ "تحقيق العدالة وكشف الحقائق".

وقالت محققة الأمم المتحدة أنيس كالامار، التي تنظر في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي أن ذلك الأمر يعني "احتمال تنفيذ اعتقالات في الخارج للمشتبه بهم"، وفقا لـ"رويترز".

وأصدرت أنيس كالامار، اليوم الأربعاء، تقريرها بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول.

وقالت في تقريرها، إن السعودية مذنبة في مقتل الصحفي السعودي، مشيرة إلى أن التحقيقات التي أجرتها تركيا والمملكة العربية السعودية لا تفي بالمعايير الدولية المطلوبة.وأضاف التقرير "هناك أدلة موثوقة على أن ولي عهد المملكة العربية السعودية متورط في مقتل خاشقجي، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق".

كما دعا التقرير الأممي إلى فرض عقوبات دولية على ولي العهد السعودي والجناة المحتملين في مقتل خاشقجي.

وطالب التقرير المملكة العربية السعودية بالاعتذار لتركيا والولايات المتحدة وعائلة خاشقجي والإقرار بقتل الصحفي، كما دعا مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع غير رسمي لتقييم تأثير مقتل خاشقجي على الوضع الأمني.

المصدر: سبوتنيك نيوز

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