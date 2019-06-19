"إكسون موبيل" النفطية تخطط لإجلاء 20 من موظفيها الأجانب من البصرة بعد استهداف مقرها بالصواريخ

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أعلنت شركة "إكسون موبيل" النفطية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنها تخطط لإجلاء 20 من موظفيها الأجانب من محافظة البصرة العراقية، بعد استهداف مقرها هناك بالصواريخ.

ونقلت وكالة "رويتز" عن مصادر أمنية عراقية أن 3 أشخاص أصيبوا جراء سقوط صاروخ على مجمع لعدة شركات، بينها "إكسون موبيل" الأمريكية في البصرة جنوبي العراق، في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وقال مسؤولون بقطاع النفط إن شركات أخرى تعمل في الموقع من بينها "رويال داتش شل" البريطانية الهولندية، و"إيني" الإيطالية.

هذا وكانت شركة "إكسون موبيل" الأمريكية، قد أجلت، الشهر الماضي، عددا من موظفيها من حقل "القرنة" النفطي في محافظة البصرة جنوبي العراق، بسبب تهديدات أمنية، بحسب ما ذكرت الشركة.