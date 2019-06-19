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السعودية.. طرد أستاذ جامعي أساء لقيادة المملكة

19
JUNE
2019
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أعلنت جامعة الملك خالد في السعودية أنها "أعفت" أحد أعضاء هيئة التدريس بعدما أساء إلى المملكة وقيادتها بتغريدة نشرها على تويتر.
 
وقال المتحدث باسم جامعة الملك خالد الدكتور عبد الله حامد: "إشارة إلى قيام أحد أعضاء هيئة التدريس المتعاقدين في الجامعة بالتغريد في حسابه
 
بإساءة إلى المملكة العربية السعودية، وقيادتها وشعبها فقد تم كف يده عن العمل فوراً، وتشكيل لجنة للتحقيق معه".
 
وأضيف في هذا السياق أن الجامعة تواصلت "مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية المناسبة بحقه".
 
ولم تكشف وسائل الإعلام السعودية هوية الأستاذ الجامعي، إلا أن إحداها نشرت صورة لحساب "Nawsher khan" الذي كان نشر تغريدة انتقدت بشدة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
 
ورد عدد من النشطاء السعوديين على التغريدة بغضب، ودعا أحدهم سلطات بلاده إلى اتخاذ إجراء رادع ضد هذا الأستاذ الذي يعمل في جامعة سعودية وينشر أفكاره السياسية العدوانية وفق تعبيره.
 
ووجه ناشط آخر انتقادات لاذعة لهذا الأستاذ الجامعي، مذكرا إياه بأنه أتى من الفقر ووجد وظيفة مذهلة براتب كبير ومكانة اجتماعية في السعودية، ووصفه بأنه يحمل ضغينة مرضية عميقة ضد السعودية وقادتها.
روسيا اليوم
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