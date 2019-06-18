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اول تعليق لزوجة محمد مرسي على وفاة زوجها

18
JUNE
2019
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قالت نجلاء علي محمود زوجة الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي إنها تحتسب زوجها من "الشهداء" مؤكدة دفنه بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بالقاهرة عقب رفض السلطات الدفن في مسقط رأسه شمالي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته نجلاء عبر صفحتها على فيسبوك عقب ساعات من دفن الرئيس في تمام الساعة الخامسة بالتوقيت المحلي للقاهرة.

وقالت "نحتسب زوجي الرئيس محمد مرسي عند الله من الشهداء، وعند الله تجتمع الخصوم".

وأضافت: قمنا بتغسيل جثمانه الشريف بمستشفى سجن ليمان طرة (جنوبي القاهرة) وقمنا بالصلاة عليه داخل مسجد السجن.

وتابعت "لم يُصلِّ عليه إلا أسرته وتم الدفن بمقابر مرشدي جماعة الإخوان المسلمين بمدينة نصر (شرقي القاهرة) لرفض الجهات الأمنية دفنه بمقابر الأسرة بالشرقية".

وشهدت مراسم الدفن التي استغرقت ساعة انتشارا أمنيا مشددا، وسط غياب كامل لأنصار مرسي نظرا للظروف الأمنية. وأوضح المصدر ذاته أن مراسم الجنازة استغرقت قرابة الساعة.

وتوفي مرسي أمس الاثنين أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء.

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