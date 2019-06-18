زعيم التيار الصدري يمهل الكتل السياسية 10 أيام لاستكمال تشكيل الحكومة

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دعا رجل الدين العراقي، مقتدى الصدر، الكتل السياسية إلى الضغط على رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، لاستكمال تشكيل الحكومة في غضون 10 أيام.

وقال زعيم التيار الصدري في رسالة نشرها مكتبه على "فيسبوك" أمس الاثنين: "أوجه كلامي للكتل السياسية أجمع، بأن تفوض رئيس مجلس الوزراء بإتمام الكابينة الوزارية (تشكيل الحكومة) خلال عشرة أيام فقط".

وأضاف: "وإلا سيكون لنا وقفة أخرى.. وانتم أعلم بمواقفنا".

وحشد الصدر، الذي يقود كتلة برلمانية كبيرة، أنصاره لتنظيم احتجاجات جماهيرية ضد الحكومات السابقة، وأشار إلى أن ذلك قد يحدث ضد الحكومة الحالية برئاسة عادل عبد المهدي.

ويعيش العراق حالة من التذبذب السياسي خلال الفترة الراهنة، خاصة بعد إعلان بعض الكتل السياسية اعتراضها على أداء الحكومة الحالية، في ظل عدم اكتمال حقائبها الوزارية حتى اليوم.

وبعد 7 أشهر على تشكيل حكومة عبد المهدي، لا تزال 4 وزارات تدار بالوكالة، وهي الدفاع والتربية والعدل والداخلية.