أرقام رسمية تكشف تراجع عدد الحاصلين على الجنسية المصرية

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كشفت بيانات رسمية تراجع عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية المصرية، خلال الفترة بين عامي 2013 و2017، بنسبة 75.1 بالمئة.

وحسب تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، فقد "بلغ أقصى ارتفاع لهم 8907 أجنبي عام 2013، بينما بلغ أدنى انخفاض 2216 أجنبي عام 2017".

وكشف الجهاز أن أهم أسباب الحصول على الجنسية المصرية، ولادة أطفال لأم مصرية متزوجة من أجنبي أو لأب مصري متزوج من أجنبية.

وبلغ عدد عقود زواج المصري من نساء عربيات في الفترة المذكورة، 12220 حالة، بنسبة 0.3 بالمئة من إجمالى عدد الزيجات، في حين بلغت حالات الزواج من أجنبية غير عربية، 12589 حالة.

وفي المقابل، بلغ عدد عقود زواج المصريات من رجل عربى 7772 حالة بنسبة 0.2 بالمئة من إجمالى عدد الزيجات، في حين بلغ عدد حالات زواج المصرية من أجنبي غير عربي 2485 حالة.

وحسب أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تذبذبت أعداد المصريين الحاصلين على جنسية أجنبية خلال الفترة ذاتها، وبلغ أقصى ارتفاع لها 2331 مصريا عام 2017، بنسبة زيادة 4 بالمئة عن العام السابق، بينما بلغ أدنى انخفاض لها 1704 عام 2013.