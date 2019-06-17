نتنياهو يدشن "هضبة ترامب" في الجولان السوري المحتل

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افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان السورية المحتلة "تكريما" للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

وعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي جلسة استثنائية في خيمة بمرتفعات الجولان المحتلة بحضور السفير الأمريكي، ديفيد فريدمان، وقرر التصويت لصالح بناء مستوطنة "رامات ترامب" (هضبة ترامب) في منطقة تسكنها حاليا 4 عائلات من المستوطنين.

وقال نتنياهو، في كلمة ألقاها خلال جلسة الحكومة: "هذا هو يوم تاريخي. سنقوم اليوم بشيئين. سنقيم بلدة جديدة في الجولان حيث لم يتم القيام بهذا منذ سنوات عديدة. هذا هو عمل استيطاني وصهيوني من الدرجة الأولى. والشيء الآخر الذي سنقوم به اليوم هو تكريم صديقنا، وهو صديق كبير جدا لدولة إسرائيل وهو الرئيس ترامب الذي اعترف مؤخرا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان. إنه أول زعيم دولي قام بذلك فهو أزال القناع عن وجه النفاق الذي لا يعترف بما هو بديهي".

وأضاف نتنياهو: "نفتخر بأن لدينا الفرصة لإقامة تلك البلدة ولتكريم صديق كبير. سنواصل تعمير وتطوير الجولان لصالح سكانه جميعا، اليهود وغير اليهود على حد سواء، ومن أجل مستقبل الدولة كلها".

وخارج الخيمة تم الكشف عن لافتة تحمل اسم المستوطنة بعد فترة وجيزة من الإعلان أمام مسؤولين محليين من اليهود والدروز.

وأعلن ترامب في 25 مارس الماضي اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجزء من الجولان الذي احتلته إسرائيل من سوريا خلال حرب عام 1967، ثم ضمته عام 1981 في خطوة عارضها المجتمع الدولي.