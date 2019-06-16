100 ألف دولار للوجبات الفخمة...إدانة زوجة نتنياهو بهدر الأموال العامة

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اعترفت سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء بداخل محكمة، بارتكابها جرائم إهدار المال العام، والتي من المتوقع أن تنهي معركة قانونية لمدة أربع سنوات في لحظة إدانتها.



وقبلت محكمة ابتدائية في القدس، صفقة تسوية وقعت عليها نتنياهو مع الادعاء العام، في المزاعم بأنها أساءت استخدام نحو 100 ألف دولار من المال العام في وجبات فخمة.



وقضت المحكمة على زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بدفع غرامة تصل إلى 15 ألف دولار تقريبا، بسبب إساءة استخدام المال العام.

وقال مكتب المدعي العام، إن زوجة نتنياهو ستدفع غرامات إضافية لإغلاق القضية، التي اتهمتها بالتعامل مع المطاعم الفاخرة، بينما كان المقر الحكومي يستعين بطباخ متفرغ.