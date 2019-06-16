مسؤول سعودي مكذبا تقارير إعلامية: المراهق لن يعدم

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بعد تقارير إعلامية عن إعدام وشيك لشاب من الأقلية الشيعية في السعودية بعد إلقاء القبض عليه وعمره 13 عاما، أكد مسؤول سعودي أن هذا الشاب لن يُعدم وقد يتم الإفراج عنه بحلول عام 2022.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، أن مرتجى قريريص، الذي ألقى القبض عليه في سبتمبر سنة 2014، صدر ضده حكم مبدئي بالسجن 12 عاما، مع احتساب المدة التي قضاها منذ القبض عليه، و4 سنوات مع وقف التنفيذ لصغر سنه، مشيرا إلى أنه يمكن استئناف الحكم.

وذكرت جماعات حقوقية من بينها منظمة العفو الدولية هذا الشهر أن النائب العام السعودي طلب الحكم بإعدام قريريص بسبب سلسلة من الجرائم، قالت تلك الجماعات إن بعضها حدث عندما كان عمر قريريص عشر سنوات.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان على موقعها الإلكتروني في وقت سابق من الشهر الجاري إن قريريص وضع في سجن انفرادي لدى اعتقاله وتعرض للضرب والترهيب خلال استجوابه. وتنفي السلطات السعودية ادعاءات التعذيب وتقول إنه ليس لديها سجناء سياسيون.

وسُلّط الضوء بشكل متزايد على سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر الماضي واحتجاز ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة ما زالت محاكماتهن مستمرة.

وقالت الحكومة النمساوية الأربعاء الماضي، إنها تعتزم إغلاق مركز للحوار الديني تموله السعودية في فيينا بعد أن حثها البرلمان على السعي لمنع إعدام قريريص المحتمل .

وفي أبريل أعدمت السعودية 37 رجلا بحد السيف بسبب ارتكابهم جرائم إرهابية، حسب المصادر الرسمية السعودية.