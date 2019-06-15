هكذا تنصلت "الترفيه السعودية" من ديسكو وبار جدة الحلال

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لندن – عربي21 - بعد عاصفة من ردود الفعل والجدل الكبير الذي رافق الإعلان عن إقامة "ملهى حلال" بمدينة جدة الساحلية السعودية، فقد تراجعت هيئة الترفيه الحكومية عن دعم الفكرة بل والتنصل منها عبر "فتح تحقيق بالقضية" .

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته ،الخميس، إنها "فتحت تحقيقا فوريا في مقاطع فيديو تم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي الأربعاء لإحدى الفعاليات في مدينة جدة".

وأضاف البيان: "حسب المعلومات التي تبينت للهيئة في متابعتها للموضوع، فإن الفعالية المقامة (Project X)، مخالفة للإجراءات القانونية والأنظمة المعمول بها، ولم يتم ترخيصها من قبل الهيئة، وكانت بالأصل ترخيصا لإقامة فعالية أخرى استغل متعهدها موافقة الهيئة على تمديد إقامتها إلى تاريخ 11 شوال 1440، لارتكاب هذه المخالفة الجسيمة وغير المقبولة".

وأشارت الهيئة العامة للترفيه إلى أنها "تعلن عن ذلك بشفافية تامة للرأي العام، لتؤكد حرصها الشديد على رفضها القاطع لأي مخالفة قانونية من هذا النوع، وأنها ستتخذ كامل الإجراء القانوني المتبع في مثل هذه الحالات بسحب رخص متعهدي الفعاليات المخالفة للإجراءات، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم".

وفتح الإعلان عن "الديسكو أو الملهى الحلال" غضبا وردود فعل كبيرة بمواقع التواصل الاجتماعي، طالبت بمحاسبة المسؤولين ورفض التعدي على عادات وتقاليد المجتمع السعودي.

وذكرت مصادر مطلعة أن سلسلة النوادي الليلية "وايت" فتحت فرعا جديدا لها في الواجهة البحرية لمدينة جدة، لكن دون السماح بتقديم المشروبات الكحولية فيه، وكان من المقرر أن يفتح الملهى أبوابه بين الساعة العاشرة مساء والثالثة صباحا.

ومنذ إعلان ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عن رؤيته لعام 2030، والمملكة تشهد تغييرات واسعة، خاصة بعد إنشاء الهيئة العامة للترفيه، التي من المفترض أنها توفر فرص الترفيه لكافة شرائح المجتمع في كل مناطق المملكة.

وتداول النشطاء بشكل واسع مقطع فيديو يشرح عملية تجهيز افتتاح الملهى الليلي، مع صوت شخص يشرح تفاصيل الملهى، الذي وصفه بأنه سيكون "ديسكو محترما" للعائلات، وأن أسعار تذاكر الدخول بين 500 إلى ألف ريال سعودي.

وتحدث الصوت عن أن الملهى تابع لسلسلة النوادي الليلية "وايت"، الموجودة في دبي وبيروت، وأن الملهى سيكون فرعها الجديد في الواجهة البحرية بمدينة جدة.