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"أنصار الله" تعلن استهداف مطار أبها جنوبي السعودية بطائرات مفخخة

14
JUNE
2019
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سبوتنيك - أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، شن هجمات جوية بطائرات مسيرة مفخخة على مطار أبها في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.
 
وقالت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" إن سلاح الجو المسير التابع للجماعة نفذ عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف 2كا على مطار أبها.
 
ونقلت "المسيرة" عن مصدر في سلاح الجو المسير، إن الهجمات تسببت في توقف الملاحة الجوية في المطار.
 
وكان التحالف العسكري الذي تقوده السعودية في اليمن قد تعهد بالرد بصرامة على هجوم صاروخي شنه الحوثيون على نفس المطار الواقع بجنوب المملكة يوم الأربعاء وأسفر عن إصابة 26 شخصا.
 
وتقود السعودية التحالف العسكري لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
 
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
 
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
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