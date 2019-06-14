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مصر.. ضبط كميات من الحشيش وأقراص الكبتاغون المخدرة

14
JUNE
2019
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تمكنت السلطات الأمنية في مصر، من ضبط كمية كبيرة من الحشيش وأقراص الكبتاغون المخدرة الممنوع استيرادها أو تصديرها أو حيازتها، طبقا لقانون المخدرات رقم 182 لعام 1960.
 
وذكر بيان للأمن المصري، أنه "وبناء على إخبارية مقدمة من الإدارة العامة لجمارك شرق بورسعيد بالتنسيق مع الإدارة لمكافحة التهرب الجمركي في المنطقة الشرقية ومباحث تامين محور قناة السويس وإدارة مباحث المخدرات ببورسعيد بوجود أصناف ممنوعة ضمن حاويتين قادمتين من سوريا على الباخرة فيدر متجهتين لميناء دمياط وتحملان شحنة من التفاح".
 
وأصدرت النيابة العامة تصريحا بتشكيل لجنة جمركية أمنية مشتركة لكشف ومعاينة الحاويتين وحمولتيهما، وعقب التفتيش تبين "وجود مخبأ أسفل الحمولة المعلنة للتفاح عبارة عن قطع من مادة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر بداخل كيس قماش، حوالي 9 آلاف قطعة وبوزن طن و800 كيلو غرام، و 4 ملايين قرص من الكبتاغون المخدر".
 
وقرر المدير العام لإدارة شرق التفريعة في بور سعيد، محمد حنفي، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحفظ على المضبوطات وإخطار الجهات المختصة بالأمر.
روسيا اليوم
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