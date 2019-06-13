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مصدر جزائري: إيقاف المرشح الرئاسي علي غديري

13
JUNE
2019
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أكد مصدر مقرب من المرشح الرئاسي علي غديري، أن هذا الأخير تم إيقافه مساء الأربعاء من طرف جهة أمنية.
 
وأضاف المصدر، أنه لا يعلم الجهه التي اعتقلت علي غديري.
 
وقالت وسائل إعلام جزائرية، إن الاعتقال حصل على الساعة السابعة من مساء الأربعاء في بيته من قبل أعوان أمن، ولأسباب مجهولة.
 
يذكر أن علي غديري كان من بين أول الشخصيات التي أعلنت خوضها غمار انتخابات الرئاسة للعام 2019 في مواجهة بوتفليقة.
 
إلى ذلك، أمر قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا في الجزائر، الأربعاء، بإيداع رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، بالحبس المؤقت، بعد التحقيق معه في قضايا فساد.
 
وأكد التلفزيون الجزائري إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى سجن الحراش، في الضاحية الغربية للعاصمة الجزائرية، حيث سُجن أيضا رجال الأعمال علي حدّاد وأسعد ربراب ومحيي الدين طحكوت.
 
كما قضت المحكمة العليا في الجزائر بالسجن المؤقت لوزير النقل السابق عبد الغني زعلان، قبل أن تعلن عن الإفراج عنه مؤقتا، بعدما أخضعه قاضي التحقيق للرقابة القضائية.
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