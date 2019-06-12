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الصدر يوجه رسالة لابن سلمان بشأن "قبور البقيع"

12
JUNE
2019
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لندن- عربي21 - وجه زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، رسالة إلى السعودية وولي عهدها محمد بن سلمان متناولا القضية التي يطرحها سنويا، وهي "مقبرة البقيع".
 
وتأتي رسالة الصدر التي نشرها على حسابه في "تويتر" بما يقول إنها ذكرى هدم قبور "بقيع الغرقد".
 
وطالب الصدر ابن سلمان، بإعادة بناء قبور "البقيع"، معتبرا أن ذلك إنهاء للصراعات الطائفية في المنطقة، وفق تعبيره.
 
وقال الصدر إن "الثامن من شوال هو ذكرى هدم قبور بقيع الغرقد في السعودية على يد شرذمة شاذة منحرفة تدّعي وصلاً بالإسلام زورا وبهتانا".
 
وأضاف أنه "مر على ذلك العشرات من السنين وكانت المملكة ترزح فيها تحت وطاة المتشددين قاطعي الرقاب وضاربي السياط"، بحسب تعبيره.
 
وجدد الصدر دعوته إلى "السعودية وإلى ولي العهد على وجه الخصوص إلى اعادة بناء قبور (بقيع الغرقد)، ففي ذلك" وفق قوله "رضا الله وإنهاء للصراعات الطائفية التي ملأت المنطقة، وازدادت بعد هدمها".
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