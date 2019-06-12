مصر.. مأساة إنسانية إثر انقلاب "سيارة الزفاف"

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في واقعة محزنة حدثت في توقيت استثنائي بالنظر إلى المناسبة المرتبطة بها، لقي 3 أشخاص مصرعهم، من بينهم عريس، وأصيب آخرون في محافظة سوهاج المصرية، جنوبي البلاد، إثر حادث انقلاب "سيارة الزفاف".

وقال موقع "المصري اليوم" إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سيارة زفاف العريس وعروسته انقلبت بهم وسقطت داخل قناة مائية، مضيفا "توفي 3 أشخاص وأصيبت العروس وفتاة أخرى بحالة إغماء".

وتلقى اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز طهطا، بانقلاب سيارة زفة عريس وعروسته وسقوطها داخل ترعة الإبراهيمية.

وذكر المصدر "تبين من المعاينة والفحص، أن الحادث وقع بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، مبينا "نتج عن الحادث مصرع 3 أشخاص وإصابة فتاتين".

وتم انتشال الجثث والمصابتين، ونقلهم إلى مستشفى طهطا العام، وتحرير محضر بالواقعة. وتولت النيابة العامة التحقيق في أسباب الحادثة.

وتشهد مصر حوادث مرورية كثيرة بسبب قلة الالتزام بقواعد القيادة، وسوء حالة بعض الطرق، وقلة الحرص على إجراء الصيانة الدورية للسيارات.