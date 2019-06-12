العراق.. القبض على "داعشيين" يجمعان إتاوات من فلاحين

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كشف الخبير الأمني المقرب من أجهزة الاستخبارات العراقية، اليوم الثلاثاء، عن اعتقال خلية الصقور الاستخباراتية إرهابيين اثنين يحرقان المحاصيل الزراعية.

وقال لـRT إن "الخلية تمكنت من اعتقال الإرهابيين المنتميين لتنظيم داعش وهما يفرضان الإتاوات على أصحاب الأراضي الزراعية أو حرق محاصيلهم في محافظة ديالى".

وأضاف أن "الاستخبارات العسكرية ألقت القبض على أحد الإرهابيين في منطقة بني زيد جزيرة الكرمة بالأنبار يقوم بجمع الإتاوات من الفلاحين لتمويل عصابات داعش الإرهابية وعوائلهم".

من جهتها أعلنت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الثلاثاء، الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لمحصول الحنطة للموسم الزراعي الحالي.

وبحسب بيان للوزارة فإن "الخطة الزراعية لهذا الموسم ستشهد إنتاجية عالية من المحاصيل الزراعية نتيجة لهطول الأمطار خلال فصل الشتاء والتي نتج عنها زيادة الأراضي الزراعية الداخلة في الخطة من محصولي الحنطة والشعير والمحاصيل العلفية والمحاصيل الزراعية الأخرى".

يذكر أنه في الأسابيع الأخيرة احترقت أراض زراعية في العراق، بلغت بحسب الدفاع المدني العراقي 37086 دونما خلال شهر تقريبا.