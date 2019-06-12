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مشاجرة بين مضيفة مصرية وزوجة مسؤول كويتي سابق داخل طائرة

12
JUNE
2019
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نشبت مشاجرة عنيفة بين مضيفة طيران مصرية وزوجة إعلامي كويتي وعضو سابق في مجلس الأمة، على متن طائرة كانت متجهة من مصر إلى الكويت، ما استدعى تدخلا أمنيا.
 
ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية عن مصادر أمنية قولها إن قائد الطائرة أبلغ برج المراقبة عن وجود مشاجرة داخل الطائرة بين سيدتين عكرتا صفو المسافرين، وطالب رجال الأمن بالاستعداد للتدخل عند الهبوط.
 
وأضافت المصادر: "عند وصول الطائرة اقتيدت المتشاجرتان وهما زوجة عضو مجلس الأمة سابقا ومضيفة، وادعت كلتاهما أن الأخرى هي المتسببة بالمشاجرة وتمت إحالتهما لمخفر جليب الشيوخ، التابع للمطار وسجلت قضية مشاجرة واعتداء بالضرب، وبدأ التحقيق فيها".
 
ولم تكشف الصحيفة عن اسم زوجة البرلماني الكويتي السابق.
 
وذكرت جريدة "الرأي" الكويتية أن المضيفة المصرية تقدمت بشكوى ضد زوجة النائب السابق، واتهمتها بإهانتها خلال رحلة طيران الخطوط الجوية الكويتية القادمة من مصر إلى الكويت يوم الاثنين.
روسيا اليوم
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