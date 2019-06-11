المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة يحاول إحياء العملية السياسية

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حاول مبعوث الامم المتحدة الى ليبيا من خلال لقاءات في طرابلس مع مسؤولين في حكومة الوفاق الوطني، إحياء عملية السلام المتعثرة منذ بداية حملة المشير خليفة حفتر على العاصمة الليبية.

واجرى غسان سلامة مباحثات في لقاءين منفصلين مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج ثم مع نائبه أحمد معيتيق، بحسب ما أفادت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا في تغريدة.

وأضاف المصدر ان هذه المباحثات تناولت سبل استئناف الحوار السياسي، بدون مزيد من التفاصيل.

وبعد أكثر من شهرين من بدء حملة حفتر، يسود الجمود الموقف العسكري. وخلفت المعارك منذ الرابع من نيسان أكثر من 653 قتيلا بينهم 41 مدنيا، بحسب آخر حصيلة لمنظمة الصحة العالمية.