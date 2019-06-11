الرئيس الجزائري المؤقت يقيل رئيس المحكمة العليا ونائبها العام

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أفادت وسائل إعلام جزائرية بتعديلات أجراها الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح في سلك القضاء، شملت إقالة رئيس المحكمة العليا والنائب العام.

ووفقا لبيان صدر عن رئاسة الجهورية، فقد عين قاسمي جمال رئيسا لمجلس قضاء العاصمة، وعبد الرحيم مجيد نائبا عاما لدى المحكمة العليا وعبد المجيد بيطام مديرا عاما للموارد البشرية في وزارة العدل.

وذكر البيان أن حمدان عبد القادر عين مفتشا عاما في وزارة العدل وجعرير عبد الحفيظ مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية في الوزارة .

وأضاف البيان أن الرئيس المؤقت أجرى أيضا تعديلا في قطاع الخدمات الجامعية، وعين درواس بشير مديرا عاما للديوان الوطني للخدمات الجامعية، فيما تم إنهاء مهام فاروق بوكليخة من إدارة الخدمات العام في الجامعية.