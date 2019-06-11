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دولة مغمورة يجد السعوديون فيها بديلا عن تركيا

11
JUNE
2019
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ذكر مدير إحدى الوكالات السياحية في السعودية أن الظروف غير المواتية في تركيا أدت إلى انخفاض كبير في الطلب على تركيا بواقع 70%، وعزوف السياح السعوديين عن زيارة هذا البلد.
 
ونقلت صحيفة "سبق" عن مسؤول في وكالة سفر عاملة في المملكة، تأكيده أن بدائل أخرى أكثر جاذبية ظهرت أمام السياح السعوديين تتميز بأسعارها المنخفضة وبرامجها المنافسة.
 
وقال حسام الناغي مدير العلاقات العامة بشركة "ركسون للسياحة" في تصريح للصحيفة إنه "برغم أن برامج تركيا ما زالت معروضة لدينا على موقع الشركة فإن هناك انخفاضا كبيرا يصل إلى نحو 70% في الطلب على تركيا، كما لم تعد بلاد الأناضول وجهة جذابة للسعوديين كما كانت سابقا".
 
وكانت الأحداث الأخيرة، وفق الصحيفة، قد اضطرت "غرفتي الرياض والشرقية التجاريتين، لمخاطبة مكاتب السفر والسياحة لحثهم على تقديم تسهيلات للراغبين في تعديل حجوزهم وتغيير وجهة سفرهم من تركيا إلى أي بلد من البلدان الشقيقة التي تتمتع بالأمان وباحترام حقوق السائح في ظل ما يتعرض له السعوديون من مضايقات في تركيا".
 
وأكد الناغي أن عودة تركيا كوجهة جذابة للسائح السعودي مرة أخرى مستقبلا صعبة "نظرا لاستهلاكها، وعدم تمتعها بالأمن والاستقرار الذي يبحث السائح عنه".
 
وتابع: "نرى أن السفر إلى تركيا سيستمر في الانخفاض، ولن تكون وجهة جذابة كما كانت في العهد السابق ليس فقط بسبب التطورات السياسية لكن السائح دائما يبحث عن الجديد، ويفضل الوجهات التي تتميز بالأمن والاستقرار، لكن تركيا تعاني من الكثير من التقلبات والأحداث في الأعوام الأخيرة".
 
وكشف الناغي أن الترويج لتركيا توقف، لأسباب منها "ظهور بدائل أخرى أفضل وبأسعار منافسة".
 
وبشأن البدائل المتاحة عن تركيا أمام السياح السعوديين، قال: "توجد بدائل عديدة الآن، ومن أفضلها البوسنة والهرسك حيث تتميز بطبيعة ساحرة، وأسعار برامجها منافسة جدا ومتاحة للجميع".
روسيا اليوم
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