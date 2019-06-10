أمير سعودي: ابن سلمان قد يوقف إعدام الدعاة في هذه الحالة

A + A -

قال أمير سعودي معارض، إن ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد يوقف نيته الأمر بإعدام عدد من الدعاة المعتقلين.

وأوضح الأمير خالد بن فرحان آل سعود، المقيم في ألمانيا، والذي أسس حركة "الحرية لأبناء شبه الجزيرة العربية"، أنه في حال تعرض ولي العهد السعودي، لضغوطات غربية حقيقيقة، فإنه قد يتجه إلى إيقاف نواياه بالقصاص من الدعاة.

حديث الأمير خالد جاء خلال مشاركته في برنامج حواري، عبر قناة "الميادين" اللبنانية.

وقال الأمير خالد إن التهديد سيبقى يواجه المواطنين المنادين بالحرية، في حال لم يتم الفصل الحقيقي بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وأوضح أن ابن سلمان في حال لم يتلق طلبا أمريكيا، أو اسرائيليا، بالتحديد، فسيتجه نحو إعدام الدعاة "واستفزاز العالم الإسلامي".

وكان موقع "ميديل إيست آي"، تحدث عن اتجاه السعودية نحو تنفيذ حكم الإعدام، بحق كل من الدعاة سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري.