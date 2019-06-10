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"جمرة القيظ".. موجة حرّ غير مسبوقة ستضرب دول الخليج لـ40 يوماً

10
JUNE
2019
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كتبت صحيفة "الشرق الأوسط": "تتنبأ الأوساط المناخية بموجة حرّ غير مسبوقة ستضرب دول الخليج خلال الأربعين يوماً القادمة، مع توقعات تعرض المنطقتين الوسطى والغربية في السعودية لارتفاع كبير في درجات الحرارة، في ظل تسجيل الكويت درجة حرارة وصلت إلى 52 مئوية.
 
وخلال هذه الأيام بدأت عتبات موسم الصيف الفعلي في السعودية خاصة وفي الخليج عامة، بما يعرف بـ"مربعانية القيظ"، حيث إن موجة الحر الشديدة المسماة بـ"جمرة القيظ"، لا تهبّ على الخليج وخاصة السعودية، إلّا بعد 40 يوماً من الآن.
 
وأوضح الفلكي السّعودي، الدكتور خالد الزعاق أنّه في حال احتباس هذه الرياح فإنّها ستتعرّض لدفع من الخلف حتى تعلو الجبال في تلك المناطق، وتصبّ بين العراق والكويت بما يسمى بـ"مصب التسعير الذاتي". ولفت إلى أنّه من عادة الهواء إذا ارتفع أن يصحب معه ارتفاعاً في درجة حرارته، كما أنّه في حال تعرّض لضغط عالٍ ونزل مرة أخرى، فإن درجة حرارته سترتفع بشكل مضاعف. لافتاً إلى أنّ المنطقة الواقعة بين العراق والكويت ستتعرّض لأعلى درجات حرارة في العالم.
 
ووفق الزعاق، فإنّه يتبع ذلك في المنطقة الشرقية من ناحية حفر الباطن على القيصومة والأحساء، مشيراً إلى أنّ هذه المنطقة معرّضة لارتفاع في درجات الحرارة لقربها من مصب التسعير الذاتي. وتابع، أنّ درجات الحرارة المقاسة ستزيد عن 50 درجة وفق المعايير العالمية، وعلى مدى 40 يوماً من الآن ستكون درجة الحرارة المحسوسة عالية، خاصة في المناطق الوسطى والمنطقة الغربية من المملكة بسبب الرطوبة". 
الشرق الأوسط
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