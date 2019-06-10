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محكمة الاستئناف الكويتية تؤجل البت في قضية الروسية لازاريفا

10
JUNE
2019
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قال مستشار رئيس غرفة تجارة وصناعة موسكو فلاديمير سيدوروف، إن محكمة الاستئناف الكويتية أرجأت مجددا حتى 23 يونيو، إصدار القرار النهائي بشأن قضية سيدة الأعمال ماريا لازاريفا.
 
وأدانت محكمة كويتية، قبل أكثر من عام، لازاريفا بتهمة اختلاس وهدر أموال عامة( تعود لإدارة المرافئ الكويتية)، وحكمت عليها بالسجن لمدة عشر سنوات.  
 
وتقدم السلطات الروسية، بما في ذلك السفارة في الكويت وغرفة التجارة بموسكو، كل الدعم القانوني الممكن للسيدة لازاريفا.
 
وقدم فريق المحامين الدولي المدافع عن لازاريفا، طلب استئناف ضد قرار المحكمة الابتدائية.
 
وفي أوائل مايو، قررت المحكمة الكويتية ردا على طلب الاستئناف، إسقاط التهم الموجهة للازاريفا، لكنها سمحت بالإفراج عنها، فقط بعد تسديد كفالة مالية ضخمة جدا، تبلغ 20 مليون دينار كويتي (أكثر من 65 مليون دولار). ولذلك بقيت السيدة في السجن.
 
وقال سيدوروف: "أجلت المحاكمة حتى 23 يونيو من أجل دعوة شهود الدفاع".
 
وأشار إلى أن، المحكمة الكويتية، وافقت ولأول مرة، على الاستماع لشهود الدفاع.
 
وتحتجز السلطات الكويتية الروسية لازاريفا، رئيسة مجلس إدارة صندوق "KGLI" للاستثمار، منذ نوفمبر 2017، ومؤخرا أصدر القضاء الكويتي حكما بسجنها 10 سنوات بتهمة اختلاس أموال، فيما وصف الفريق القانوني الدولي لحماية سيدة الأعمال، والذي يضم محامين روس وبريطانيين وأمريكيين، الاتهام بـ "الزائف".
 
وفي الـ5 من مايو الماضي وافقت محكمة الاستئناف في الكويت على الإفراج بكفالة عن لازاريفا بكفالة 20 مليون دينار كويتي (أي أكثر من 65 مليون دولار).
 
وقدم المحامون إلى فريق العمل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة شكوى رسمية، وطالبوا المنظمة الدولية بإجراء تحقيق في احتجاز لازاريفا.
 
وتشير الشكوى إلى الانتهاكات الكويتية لمعايير المحاكمات العادلة والحماية من الاعتقال التعسفي بموجب المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.
روسيا اليوم
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