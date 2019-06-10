الجزائر.. توقيف قريبين لأخطر إرهابيي "العشرية السوداء"

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أوقفت قوات جزائرية ابني أخ المسلح السابق عنتر زوابري، الذي كان يعتبر أخطر المطلوبين في ما كان يعرف بتنظيم "الجماعة الإسلامية المسلحة".

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم بأن عملية تحر ومداهمة أجراها عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بولاية الجزائر أدت إلى توقيف تاجري مخدرات بحوزتهما 36 كيلوغراما مما يسمي بـ"الكيف المعالج".

وأضاف البيان أن الموقوفين هما محمد أمين زوابري وسيف الدين زوابري، ابنا الإرهابي المقضي عليه زوابري علي، أخ "أمير الجماعة الإسلامية المسلحة" المقضي عليه أيضا عنتر زوابري.

يذكر أن عنتر زوابري الذي لقّب بأبي طلحة، كان "أميرا" لتنظيم "الجماعة الإسلامية المسلحة" في الجزائر من سنة 1996 إلى 2002، قبل أن تقضي عليه قوات الجيش الجزائري، ما تسبب في ارتياح كبير لدى الجزائريين.

والعشرية السوداء هي مرحلة عاشتها الجزائر بعد سنة 1991 وعرفت مواجهات دموية بين الجيش والجماعات الإرهابية، راح ضحيتها مدنيون وعسكريون، واستمرت طيلة عقد من الزمن.