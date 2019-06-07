القوات التركية تقوم بعملية جديدة في العراق

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حيّد الجيش التركي خمسة أعضاء آخرين من "حزب العمال الكردستاني"، المحظور في تركيا، في منطقة هاكورك شمالي العراق، حيث بلغ عدد الأكراد الذين تم تحييدهم منذ بدء عملية "المخلب" 43.

ويشار إلى أنه في 28 أيار/مايو الماضي، أطلفت القوات التركية عملية "المخلب" بمنطقة "هاكورك" ضد أفراد " حزب العمال الكردستاني". حيث شاركت الطائرات المدفعية التركية في الهجوم على مواقع الحزب، وانضمت لاحقًا القوات الخاصة إلى العملية.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية: "قامت القوات المسلحة التركية بتحييد ثلاثة إرهابيين آخرين من حزب العمال الكردستاني في منطقة هاكورك في إطار عملية "المخلب" المستمرة بنجاح. وقد تم تحييد 43 إرهابيا منذ بدء العملية".وتشن أنقرة بشكل متكرر غارات على مواقع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وتصنفه تنظيما إرهابيا.

وحمل الحزب السلاح على مدى ثلاثة عقود للحصول على منطقة حكم ذاتي للأكراد في تركيا، قبل أن يعلن عن وقف لإطلاق النار في 2015.

وأسفر النزاع بين الجانبين، منذ بدايته عام 1984، عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص.