CNN: السعودية وسعت سرا برنامجها للصواريخ الباليستية بمساعدة الصين

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ذكرت شبكة CNN أن الاستخبارات الأمريكية حصلت على معلومات تؤكد أن السعودية وسعت برنامجها للصواريخ الباليستية بمساعدة الصين ما يعرقل جهود منع انتشار هذا السلاح في الشرق الأوسط.

ونقلت الشبكة عن 3 مصادرة مطلعة على هذه المسألة، أن "إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لم تعلن في البداية علمها بهذا التطور السري للأعضاء المحوريين في الكونغرس، ما أغضب الديمقراطيين، الذين كشفوا عن ذلك خارج القنوات الحكومية الأمريكية العادية واستنتجوا أن هذه المعلومات استثنيت عمدا من سلسلة الاجتماعات التي كان من المفترض عرض هذا التقرير عليهم خلالها".

وأوضحت المصادر أن الاستخبارات الأمريكية كشفت مؤخرا أن السلطات السعودية وسعت بصورة ملموسة برنامجها للصواريخ الباليستية، ما يشكل جزءا من البنية التحتية والجانب التكنولوجي، بمساعدة الصين.

وأشار تقرير CNN إلى أن هذا الأمر زاد مخاوف المشرعين الأمريكيين من احتمال اندلاع سباق للأسلحة في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى أسئلة حول ما إذا كانت هذه التطورات حصلت بمصادقة صامتة من إدارة ترامب وكذلك حول مدى التزامها بشكل عام بسياسة منع انتشار الأسلحة في الشرق الأوسط.

ويأتي ذلك في وقت تشتد فيه الخلافات بين الكونغرس والبيت الأبيض بسبب سياسة ترامب تجاه السعودية لا سيما على خلفية الحرب في اليمن ومقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي.

وأشارت المصادر الـ3 إلى أن الاستخبارات الأمريكية لم تتوصل بعد إلى تقدير نهائي لهدف السعودية من برنامجها للصواريخ الباليستية، إلا أنها لا تستبعد أن هذا الإجراء قد يمثل خطوة نحو الأمام في الجهود السعودية المحتملة لضمان الحصول على قنبلة نووية.

ولفت التقرير في هذا السياق إلى أن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، سبق أن أكد مرارا أن بلاده ستسعى للحصول على قنبلة نووية حال امتلاك إيران، أكبر خصم المملكة لها.