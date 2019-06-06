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المغرب.. ناصر الزفزافي خارج قوائم العفو الملكي

6
JUNE
2019
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قال والد الناشط السياسي المغربي المعتقل، ناصر الزفزافي، إنه كان يتمنى أن يطال العفو الملكي الصادر يوم أمس، بمناسبة عيد الفطر، "بقية المعتقلين"، بمن فيهم ابنه "زعيم الحراك الريفي".
 
وأكد أحمد الزفزافي أنه سعيد بهذا العفو، "لكن في قلبنا غصة وجرح بسبب عدم اكتمال فرحة العيد بإطلاق جميع المعتقلين".
 
وأضاف: "بعض من شملهم العفو لم تتبق لهم سوى 24 ساعة على انتهاء مدة عقوبتهم"... "العفو الملكي كان يجب أن يشمل المحكومين بعقوبات سجنية قاسية وطويلة، وليس الاقتصار على الإفراج عن السجناء الذين كانوا سيخرجون غدا".
 
وانتقد الزفزافي استمرار سجن باقي المعتقلين، مؤكدا أنه "من العار في مغرب اليوم أن يظل أبرياء حراك الريف في سجون المملكة".
 
كما شدد على ضرورة طي هذا الملف نهائيا من أجل فتح صفحة جديدة مع منطقة الريف.
 
وأصدر الملك المغربي محمد السادس بمناسبة عيد الفطر، أمرا بالعفو عن 755 شخصا، من بينهم 107 نزلاء مدانون في "أحداث الحسيمة وجرادة"، و11 نزيلا مدانون في قضايا التطرف والإرهاب.
روسيا اليوم
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