بالفيديو: رجل يقف امام الكعبة ويدّعي أنه المهدي المنتظر... ومعه امرأتين تطالبان بتصديقه 'احموه... انه المهدي'

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تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، فيديو يظهر تجمع لبعض المعتمرين من أمام الكعبة، حول رجل يدعي أنه المهدي المنتظر، ومعه امرأتين تطالبان بتصديقه وحمايته.



وظهر في الفيديو عدم استجابة المعتمرين للنداء، ولا لادعائه، وسط مطالبات بأن يأتي عسكر الحرم إليه.



وأوضح بعض النشطاء أن الرجل الذي يظهر في الفيديو، روج لنفسه على مواقع التواصل مرارا بأنه المهدي، وأنه قام بما فعله عند الكعبة ليعلن عن نفسه وادعائه.



ولا يعرف حتى الآن الإجراءات التي قامت بها السلطات السعودية في الحرم تجاه هذا الشخص.



وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها أشخاص حول الكعبة يدعون أنهم المهدي، ويطالبون الناس باتباعهم، وسبق أن ادعى رجل أنه المهدي خلال خطبة الجمعة في الحرم المكي.

المصدر : عربي 21