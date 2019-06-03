living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو: رجل يقف امام الكعبة ويدّعي أنه المهدي المنتظر... ومعه امرأتين تطالبان بتصديقه 'احموه... انه المهدي'

3
JUNE
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، السبت، فيديو يظهر تجمع لبعض المعتمرين من أمام الكعبة، حول رجل يدعي أنه المهدي المنتظر، ومعه امرأتين تطالبان بتصديقه وحمايته.

وظهر في الفيديو عدم استجابة المعتمرين للنداء، ولا لادعائه، وسط مطالبات بأن يأتي عسكر الحرم إليه.

وأوضح بعض النشطاء أن الرجل الذي يظهر في الفيديو، روج لنفسه على مواقع التواصل مرارا بأنه المهدي، وأنه قام بما فعله عند الكعبة ليعلن عن نفسه وادعائه.

ولا يعرف حتى الآن الإجراءات التي قامت بها السلطات السعودية في الحرم تجاه هذا الشخص.

وليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها أشخاص حول الكعبة يدعون أنهم المهدي، ويطالبون الناس باتباعهم، وسبق أن ادعى رجل أنه المهدي خلال خطبة الجمعة في الحرم المكي.

المصدر : عربي 21

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout