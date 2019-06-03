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استطلاع: 67% من السعوديين يؤيدون حجب "Fortnite" و"PUBG" في المملكة

3
JUNE
2019
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أظهرت نتائج استطلاع رأي إلكتروني أجري في السعودية عبر موقع "تويتر" يوم 26 مايو أن حوالي ثلثي مواطني المملكة يؤيدون حجب ألعاب القتال بسبب تأثيرها السلب على الأطفال.
 
وخلص حساب استطلاع السعودية المعني باستبيان آراء أفراد المجتمع السعودي حول قضايا وأحداث متجددة، إلى أن 67% من المواطنين يؤيدون حجب الألعاب القتالية في السعودية، وعلى رأسها "Fortnite" و"PUBG"، بسبب "تأثيرها السلبي على الأطفال".
 
وبلغت نسبة الرافضين لفكرة الحجب، وفقا للاستطلاع الذي شارك فيه 127 ألف شخص، فإن 27% أيدوا الفكرة، فيما قال 6% من المصوتين إنهم غير مهتمين بهذا الموضوع.
 
وسبق أن نشرت وسائل إعلام سعودية تقارير عدة، استندا إلى أراء بعض الخبراء والمسؤولين، قالت إن الألعاب الإلكترونية التي يدمن عليها بعض الشباب ويمارسونها باستمرار، خصوصا القتالية منها، تسفر عن أضرار نفسية كبيرة يمكن أن تؤثر على الصحة العامة لمستخدميها.
 
وجرى ذلك تزامنا مع أنباء عن حوادث عدة بينها حالات انتحار لأطفال مارسوا ألعابا قتالية مثل "Fortnite" و"PUBG"، التي حجبتها السلطات العراقية لأسباب مماثلة.
روسيا اليوم
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