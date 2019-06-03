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إسرائيل تقرر السماح بدخول مواد محظورة للصيادين في غزة

3
JUNE
2019
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قال مراسل RT، مساء اليوم الأحد، إن السلطات الإسرائيلية قررت السماح بدخول الأسلاك الفولاذية وباقي المواد المحظورة للصيادين في قطاع غزة.
 
وأفادت مصادر فلسطينية مطلعة بأن إسرائيل بدأت فعليا بإدخال بعض المواد التي كانت تحظر إدخالها إلى قطاع غزة منذ 12 عاما بحجة ما تسميه "الاستخدام المزدوج"، وذك في إطار تطبيق تفاهمات التهدئة التي تم التوصل إليها برعاية مصرية.
 
وأوضحت المصادر لموقع "القدس" الإلكتروني، أن تل أبيب سمحت السبت والأحد بدخول كميات من الأسلاك الفولاذية التي يستخدمها الصيادون في أعمالهم البحرية، مشيرة إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة إدخال مزيد من المواد المحظورة.
 
وصرح نزار عياش، نقيب الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، بأنه "تم إدخال 20 لفة، يبلغ طول كل واحدة منها 500 متر، وأن هذا هو نصف الكمية التي من المقرر أن تدخل إلى القطاع".
 
وأشار عياش إلى أن هذه الأسلاك تستخدم في عمل مراكب الصيد الكبيرة، وأن تل أبيب كانت تمنع استخدامها بحجة أنها تستخدم في الأنفاق.
 
ووفقا لبعض المصادر التي نقل عنها موقع "القدس"، فإن الفترة التي ستلي عيد الفطر "ستشهد تقديم تسهيلات كبيرة، وإدخال مزيد من المواد المحظورة لغزة منذ فرض الحصار الإسرائيلي عام 2006".
 
وبينت المصادر، أن الوسطاء أبلغوا "حماس" أنه سيتم تنفيذ بعض التفاهمات بعد العيد، ومن بين ذلك حل قضية خط 161 الخاص بالكهرباء، إلى جانب بحث تنفيذ مشاريع أخرى بدعم دولي وبرعاية ومتابعة الأمم المتحدة.
روسيا اليوم
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